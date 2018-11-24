Jennie單曲《SOLO》舉辦舞蹈挑戰賽！ YG豪擲獎金1500萬

Jennie單曲《SOLO》舉辦舞蹈挑戰賽！ YG豪擲獎金1500萬

KPOP   2018年11月24日   星期六09:15   Sani   1

大家都可以參加挑戰！ 錄影片上傳Youtube、在Google填報名表就可以了！ 冠軍會是哪位網友大大呢~~

YG昨日在官方Blog宣佈開展Jennie新歌《SOLO》的舞蹈cover大賽，從12月1日到15日接受網友作品報名，最終決出3組獲獎者，第一名獎金1千萬韓元，第二名3百萬，第三名2百萬，釋出獎金總額高達1千5百萬！

參賽流程非常簡單，上傳cover影片後在報名表中填入影片連結和個人資訊即可，YG將會綜合點讚人數、流覽次數、公司內部評價選出優勝者，12月20日通過SNS公開。

Jennie這首《SOLO》自本月12日公開以來，連續12天在韓國音源網站排名第1,在11月第2周達成周榜all kill，更登上多達40個國家的iTunes第1， 也書寫了韓國solo女歌手第一次登上iTunes全球歌曲榜第1、進入美國iTunes TOP 10的歷史。

舞蹈版MV也人氣超高，想要參加比賽的人快點看過來！！ 好期待各國大神的作品啊~~

（圖源：YG）

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留言/評論
  • 曾莞晴
    班尼 你要不要手囉囉囉囉一下
    1小時前
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