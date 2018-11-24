Jennie单曲《SOLO》举办舞蹈挑战赛！ YG豪掷奖金1500万

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大家都可以参加挑战！ 录影片上传Youtube、在Google填报名表就可以了！ 冠军会是哪位网友大大呢~~

YG昨日在官方Blog宣布开展Jennie新歌《SOLO》的舞蹈cover大赛，从12月1日到15日接受网友作品报名，最终决出3组获奖者，第一名奖金1千万韩元，第二名3百万，第三名2百万，释出奖金总额高达1千5百万！

参赛流程非常简单，上传cover影片后在报名表中填入影片连结和个人资讯即可，YG将会综合点赞人数、流览次数、公司内部评价选出优胜者，12月20日通过SNS公开。



Jennie这首《SOLO》自本月12日公开以来，连续12天在韩国音源网站排名第1,在11月第2周达成周榜all kill，更登上多达40个国家的iTunes第1， 也书写了韩国solo女歌手第一次登上iTunes全球歌曲榜第1、进入美国iTunes TOP 10的历史。



舞蹈版MV也人气超高，想要参加比赛的人快点看过来！！ 好期待各国大神的作品啊~~



（图源：YG）

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