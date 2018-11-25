帶不回韓國阿珠媽不要緊，有了魚板湯茶包隨時隨地都能吃到正宗味道！
生活 2018年11月25日 星期日10:15 Rui
天氣已經在慢慢地變涼了，只有吃熱乎乎的飲食才會讓心和胃都暖起來。 比起參雞湯、豬肉湯泡飯、海鮮刀削麵這類只有在店裡才能享用的美食，大街上到處都有的魚板湯更讓人覺得容易接近。而作為國民小吃，魚板湯對韓國人來說除了是料理之外，更多的是一種情懷。
走在韓國的大街小巷，你會發現各個角落裡都隱藏著魚板湯，或是包裝馬車，或是街邊小店，它以各種形式出現在韓國人的生活中，就連來韓國旅遊的外國人也被這個不起眼，卻鮮味十足， 尤其是冬天喝一碗立刻讓你全身暖和起來的國民料理讚不絕口。
為了能隨時隨地都可以品嘗到熱氣騰騰的暖心魚板湯，韓國知名辣炒年糕&魚板湯連鎖店推出了魚板湯茶包，就像普通的茶包大小一樣，只不過將裡面的茶葉換成了魚板湯材料， 只要用熱水沖一沖就能有像柴魚片熬出來的魚板湯鮮美口感， 味道之濃厚就如同身在包裝馬車裡，天寒地凍的時候來上一杯絕對暖身又暖心。
魚板湯還是韓國人最愛的醒酒料理之一，有愛喝酒的網民透露，喝了一杯茶包之後感覺還能再來一瓶酒，可見味道有多醇厚正宗。 據說，茶包上市後竟然有一大半的銷售額來自外國的遊客呢~
下次來韓國旅遊的伴手禮就選它吧！
「圖：JAWS辣炒年糕、NAVER、張根碩IG、韓國觀光公社」
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