【K社韓國小百科】韓國旅遊必買清單換了！台灣遊客廣藏市場瘋搶：物美價廉，一次能買5、6條

位於首爾市中心的傳統市場——廣藏市場內，這一天也如往常一樣，商家們正忙著準備開店，市場裡一片熱鬧。在熙熙攘攘的人群中，正在巡視的市場商會人員被問及最近市場裡最熱門的商品時，他們會毫不猶豫地說出「被子」。

果不其然，廣藏市場內販售床上用品的店家門庭若市，擠滿了絡繹不絕的觀光客，尤其是來自台灣的旅客。他們不是只是看看而已，而是快速下單、大量購買。與一般觀光客相同，這些旅客往往在短時間內迅速做出購買決定，讓店家商品的周轉率大幅提升。商會人員所說的「被子賣到像熱鍋上的燒餅」，也終於有了具體畫面。

經營被子批發超過30年的成某表示：「最近有很多台灣觀光客來找天絲或莫代爾材質的被子。年輕人來旅遊時，還會透過視訊電話與父母一起挑選，常常一次就買五六條回去。」他補充說，現在國際物流方便，一條重約1.6kg的被子，運費只要一至兩萬韓元。另一位在市場經營床上用品的金姓商人則說：「聽說我們的被子在台灣口碑很好，價格便宜。」

擔任台灣團體旅客導遊的吳某指出：「韓國被子品質好、口耳相傳在台灣爆紅。四天五夜的台灣旅行團行程幾乎都會安排來廣藏市場，一下車大家就問被子店在哪裡，馬上直奔那裡。」



然而，市場內的另一側景象卻不如床上用品區熱鬧。以往因結婚習俗而熱門的韓服（傳統服飾）店家，近來客人稀少。一名韓服店業者透露，原本市場裡有七家專營結婚用韓服的「幣帛店」，現在只剩六家，其中三家其實已經改賣其他商品。

擁有30年歷史的韓服店老闆鄭某表示：「以前秋天一週可接30到40對新人，現在一週頂多一兩對。」她說，現今很多婚禮場地甚至取消了幣帛儀式。第二代經營幣帛店的金孝珍也說：「幣帛幾乎已經消失，只剩下一些基本用品。今年秋天預計結婚的人不少，但很多人都簡化流程，省略傳統儀式。」另一位韓服商人金英珠則指出，現在會買韓服的大多是新人雙方的父母，「年輕人很少會主動來找韓服，很多人選擇租借，甚至不穿韓服就結婚。」

經營超過30年的金姓老闆更直言：「比起疫情期間，現在的生意更糟。新人們根本不覺得結婚還需要穿韓服。即使有人來看，也只想買簡便的外套或馬甲，完整的傳統韓服已經乏人問津。」

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