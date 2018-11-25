带不回韩国阿珠妈不要紧，有了鱼板汤茶包随时随地都能吃到正宗味道！
生活 2018年11月25日 星期日10:15 Rui
天气已经在慢慢地变凉了，只有吃热乎乎的饮食才会让心和胃都暖起来。 比起参鸡汤、猪肉汤泡饭、海鲜刀削面这类只有在店里才能享用的美食，大街上到处都有的鱼板汤更让人觉得容易接近。而作为国民小吃，鱼板汤对韩国人来说除了是料理之外，更多的是一种情怀。
走在韩国的大街小巷，你会发现各个角落里都隐藏著鱼板汤，或是包装马车，或是街边小店，它以各种形式出现在韩国人的生活中，就连来韩国旅游的外国人也被这个不起眼，却鲜味十足， 尤其是冬天喝一碗立刻让你全身暖和起来的国民料理赞不绝口。
为了能随时随地都可以品尝到热气腾腾的暖心鱼板汤，韩国知名辣炒年糕&鱼板汤连锁店推出了鱼板汤茶包，就像普通的茶包大小一样，只不过将里面的茶叶换成了鱼板汤材料， 只要用热水冲一冲就能有像柴鱼片熬出来的鱼板汤鲜美口感， 味道之浓厚就如同身在包装马车里，天寒地冻的时候来上一杯绝对暖身又暖心。
鱼板汤还是韩国人最爱的醒酒料理之一，有爱喝酒的网民透露，喝了一杯茶包之后感觉还能再来一瓶酒，可见味道有多醇厚正宗。 据说，茶包上市后竟然有一大半的销售额来自外国的游客呢~
下次来韩国旅游的伴手礼就选它吧！
「图：JAWS辣炒年糕、NAVER、张根硕IG、韩国观光公社」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论