《福秀回來了》俞承豪男友力＋呆萌美，全新兩組角色劇照大公開～！
韓劇 2018年11月22日 星期四12:15 MiJimin
俞承豪從「國民弟弟」變身成「國民男友」，小編也從迷弟弟變成俞太太啦，哈哈哈～！
即將在下個月初帶來新作品回歸的俞承豪，想必是讓粉絲們相當的期待，與趙寶兒一同合作SBS全新月火劇《福秀回來了》，這一對全新的組合究竟能夠擦出什麼樣的火花，也讓人好奇不已！
劇情講述為了向毀掉自己的初戀和朋友們報仇的替身男－姜福秀（俞承豪 飾），與初戀－宋秀貞（趙寶兒 飾）再次糾纏在一起，過著無法控制的人生的故事。
▼台詞排練現場：
而官方在近兩日分別公開了兩組男主角俞承豪的劇照，第一組是在戶外打籃球，換上了球衣後的他，開始了籃球對決，而他的運動神經也非常好，拍攝相當順利，一舉一動都成為了話題性的主人公，在燦爛的陽光下，配上迷人的微笑，完全是全場的焦點人物。
儘管拍攝時間長、天氣有些寒冷，但俞承豪始終保持微笑，讓現場保持相當好的拍攝氣氛。
另一組劇照則是在室內拍攝，這一次是接到了復仇的任務，原本吃得很香的俞承豪，下一秒似乎接到了什麼訊息，而整張臉瞬間變得嚴肅，不愧是演技派，只是一組劇照就能拼成表情包，到底是接到了什麼樣的任務呢？只有等播出才能知道啦！（表情也太可愛了吧～！）
官方更表示，這一次俞承豪的角色是時而浪漫、時而愉悅且充滿著男性魅力，角色設定上也會讓俞承豪有不少發揮的空間，展現出百變的一面，也請大家好好的期待～！此劇將於12月10日首播。
（圖自：官方劇照／TVdaily）
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