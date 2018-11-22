《福秀回来了》俞承豪男友力＋呆萌美，全新两组角色剧照大公开～！
韩剧 2018年11月22日 星期四12:15 MiJimin
俞承豪从「国民弟弟」变身成「国民男友」，小编也从迷弟弟变成俞太太啦，哈哈哈～！
即将在下个月初带来新作品回归的俞承豪，想必是让粉丝们相当的期待，与赵宝儿一同合作SBS全新月火剧《福秀回来了》，这一对全新的组合究竟能够擦出什么样的火花，也让人好奇不已！
剧情讲述为了向毁掉自己的初恋和朋友们报仇的替身男－姜福秀（俞承豪 饰），与初恋－宋秀贞（赵宝儿 饰）再次纠缠在一起，过著无法控制的人生的故事。
▼台词排练现场：
而官方在近两日分别公开了两组男主角俞承豪的剧照，第一组是在户外打篮球，换上了球衣后的他，开始了篮球对决，而他的运动神经也非常好，拍摄相当顺利，一举一动都成为了话题性的主人公，在灿烂的阳光下，配上迷人的微笑，完全是全场的焦点人物。
尽管拍摄时间长、天气有些寒冷，但俞承豪始终保持微笑，让现场保持相当好的拍摄气氛。
另一组剧照则是在室内拍摄，这一次是接到了复仇的任务，原本吃得很香的俞承豪，下一秒似乎接到了什么讯息，而整张脸瞬间变得严肃，不愧是演技派，只是一组剧照就能拼成表情包，到底是接到了什么样的任务呢？只有等播出才能知道啦！（表情也太可爱了吧～！）
官方更表示，这一次俞承豪的角色是时而浪漫、时而愉悦且充满著男性魅力，角色设定上也会让俞承豪有不少发挥的空间，展现出百变的一面，也请大家好好的期待～！此剧将於12月10日首播。
（图自：官方剧照／TVdaily）
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