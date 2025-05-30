俞承豪持續數年來低調行善 除了支付病童醫藥費，也獨自參與流浪貓的公益服務

演員俞承豪為善不欲人知，默默行善的美談也在近期傳出。5月29日據韓國媒體NEWSEN報導，演員俞承豪為了受到病痛折磨的孩子們支付醫藥費，並且數年來，俞承豪在沒有經紀人陪同的狀況下，獨自參與流浪貓相關的公益服務。

最近參與話劇《殺戮凱撒》演出而登上劇場舞台的演員俞承豪，在演出期間上下班的影片中也傳出了他溫暖的善行美談。其中有位網友表示，自己的女兒生病了，在醫院治療的時候曾經獲得俞承豪捐款的支援協助。網友表示自己與妻子始終對於俞承豪相當感謝，而俞承豪行善非常低調，就連經紀公司也不知道他的捐款行動，據說是他從童星時期出道，對於孩子們的感受更加不同。



最近俞承豪作為飲食品牌麥當勞的Happy Walk宣傳大使，除了將自己參與活動的費用全額捐出以外，更加碼捐出1000萬韓元給韓國RMHC。本次的捐款將包含為首都圈內的麥當勞叔叔之家（為了需要長期治療的兒童患者，以及他們的家人準備的第二個家），讓兒童患者以及其家人能夠安心接受治療。



俞承豪也是知名的流浪貓公益奉獻者，數年來他沒有經紀人同行，總是自行開車前往進行流浪貓相關公益服務，他在SNS帳號的介紹文字寫著「貓咪的地球征服」後面也貼了兩隻貓的表情符號，這兩隻貓也是他所領養的流浪貓，由此可見他對於動物的保護相當投入。俞承豪也曾在去年8月接受了JTBC新聞台的專訪，曾提到他的目標，是希望能透過演戲盡可能存多點錢，經營一個動物保護所。



俞承豪所屬公司333表示，雖然演員俞承豪持續不斷地進行捐款與公益服務，不過如果這些行動讓太多人知道了，他會覺得有點害羞，公司也不太清楚具體內容，同樣是透過了粉絲們的目擊並轉述才得知。而目前俞承豪在7月20日之前都將在西江大學的大劇場演出話劇《殺戮凱撒》。

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