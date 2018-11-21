文佳煐回歸小螢幕？有望演出《加油吧威基基 2》！
KPOP 2018年11月21日 星期三13:45 施乃琪
第一季大獲成功的《加油吧威基基》即將製播第二季，大家這次希望看見哪些人呢？
根據多位電視台相關人士在這週透露，文佳煐將會加入《加油吧威基基 2》演出陣容。她的經濟公司 Keyeast 對此表示：「文佳煐確實有收到第二季的演出邀約，目前也正在積極地考慮中。」尚未確定參演與否。
今年 2 月開播的月火劇《加油吧威基基》由金正鉉、李伊庚、鄭仁仙⋯⋯等人嶺賢主眼，講述一群面鄰人生危機的青年在威基基民宿發生的清出故事，愉快有趣的內容大獲好評。
如今第二季計畫大換血引進新成員，其中童星出身的文佳煐因今年在《偉大的誘惑者》把豪門千金詮釋出濃烈特色，而讓大眾十分好奇她可能在這部《加油吧威基基 2》展現出什麼樣的形象。
另一方面，《加油吧威基基 2》預定於明年初開播，目前安昭熙、金善浩和原始班底李伊庚也都有收到演出邀約，喜歡他們的話別忘了追蹤消息囉！
（照片來源：JTBC、TVDaily、@m_kayoung）
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