文佳煐回归小萤幕？有望演出《加油吧威基基 2》！
KPOP 2018年11月21日 星期三13:45 施乃琪
第一季大获成功的《加油吧威基基》即将制播第二季，大家这次希望看见哪些人呢？
根据多位电视台相关人士在这周透露，文佳煐将会加入《加油吧威基基 2》演出阵容。她的经济公司 Keyeast 对此表示：「文佳煐确实有收到第二季的演出邀约，目前也正在积极地考虑中。」尚未确定参演与否。
今年 2 月开播的月火剧《加油吧威基基》由金正铉、李伊庚、郑仁仙⋯⋯等人岭贤主眼，讲述一群面邻人生危机的青年在威基基民宿发生的清出故事，愉快有趣的内容大获好评。
如今第二季计画大换血引进新成员，其中童星出身的文佳煐因今年在《伟大的诱惑者》把豪门千金诠释出浓烈特色，而让大众十分好奇她可能在这部《加油吧威基基 2》展现出什么样的形象。
另一方面，《加油吧威基基 2》预定於明年初开播，目前安昭熙、金善浩和原始班底李伊庚也都有收到演出邀约，喜欢他们的话别忘了追踪消息罗！
（照片来源：JTBC、TVDaily、@m_kayoung）
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