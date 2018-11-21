IU穿上緊身黑T–shirt超吸睛，不只走氣質路線還是「火辣的國民姐姐」啊～！
明星 2018年11月21日 星期三11:40 MiJimin
「國民妹妹」IU 的身材…真！的！很！火！辣！啊～～～！！！
為了準備出道十週年的巡迴演唱會，從10月底開始到首爾為韓國的終點，宛如一場服裝秀一般，從氣質、知性、俏皮可愛到性感火辣，每件服裝都成為了粉絲之間的熱門話題，而接下來就要準備海外公演了。
小編個人超喜歡這件氣質出眾，宛如女神下凡間的白色禮服，小露香肩且將IU的知性飆升到最高，整體上看起來極夢幻。
（cr. iu.fangirl）
白色系列的禮服大強大啦…
（cr. iu.jjang___）
此外，還有其中這一件緊身黑T–shirt更是讓大家體悟到，IU從「國民妹妹」晉升成「國民姐姐」的性感身材，戴上了大圓框眼鏡，更是結合了知性美與魅惑感，凹凸有致且姿態優雅，真的是駕馭了每一種造型，讓粉絲們看到了IU多變的一面，能夠去到IU的演唱會，真的是太幸福了～！
（cr. weloveyou_iu, 배말, Deft, Skylasie, May_queen）
接下來還會到香港、新加坡、泰國、台灣等地，海外的粉絲準備好了沒～！？
（部分圖自：IU．FB&IG）
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