IU穿上紧身黑T–shirt超吸睛，不只走气质路线还是「火辣的国民姐姐」啊～！
明星 2018年11月21日 星期三11:40 MiJimin
「国民妹妹」IU 的身材…真！的！很！火！辣！啊～～～！！！
为了准备出道十周年的巡回演唱会，从10月底开始到首尔为韩国的终点，宛如一场服装秀一般，从气质、知性、俏皮可爱到性感火辣，每件服装都成为了粉丝之间的热门话题，而接下来就要准备海外公演了。
小编个人超喜欢这件气质出众，宛如女神下凡间的白色礼服，小露香肩且将IU的知性飙升到最高，整体上看起来极梦幻。
（cr. iu.fangirl）
白色系列的礼服大强大啦…
（cr. iu.jjang___）
此外，还有其中这一件紧身黑T–shirt更是让大家体悟到，IU从「国民妹妹」晋升成「国民姐姐」的性感身材，戴上了大圆框眼镜，更是结合了知性美与魅惑感，凹凸有致且姿态优雅，真的是驾驭了每一种造型，让粉丝们看到了IU多变的一面，能够去到IU的演唱会，真的是太幸福了～！
（cr. weloveyou_iu, 배말, Deft, Skylasie, May_queen）
接下来还会到香港、新加坡、泰国、台湾等地，海外的粉丝准备好了没～！？
（部分图自：IU．FB&IG）
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