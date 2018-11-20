《我家的熊孩子》洪真英親姐名言：「喝碳酸飲料是為了呼吸！ 」

這兩天韓網的熱門就是洪真英的姐姐，也許你覺得洪真英已經夠情緒高昂，其實她的姐姐更是個中翹楚！
上周日播出的SBS綜藝《我家的熊孩子》裡，洪真英第一次帶著親姐姐洪善英（音）出鏡，史上前所未有的個性一下子就抓住了觀眾的心，節目嘉賓們甚至說要建立洪善英粉絲團XD
原來洪善英是聲樂專業出身，洪真英唱歌時她就負責加和聲，還一起即興跳舞，兩個人在家一唱一和真的超熱鬧：
早餐是點的外賣，五花肉、芝士泡菜餅、芝士炒飯、碳酸飲料，相當硬核啊！ 洪真英看著開心就餐的姐姐、眼中透露出擔憂，想不到姐姐還沒等她說一句話就先搶答：「胖又不會死！ 」這是否也算心有靈犀XD
姐姐對於減肥有自己的觀點：「要減肥就好好減，我知道你希望我瘦一點、生活得健康一點，很感謝妹妹的擔心，不過吃飯的時候就不要說這些了，很讓人上火。 」直爽的發言讓嘉賓都笑開花~
接下來姐姐又大口喝碳酸飲料，洪真英終於忍不住開口勸阻，這時姐姐再次講出名言：「吃肉的時候這是必須的，如果被肉噎住了怎麼辦？ 無法呼吸嘛！ 這時候喝碳酸飲料就是為了呼吸。 」
兩人猜拳決定誰負責丟垃圾也超搞笑，一開始石頭剪刀布姐姐贏了，洪真英大喊：「3局兩勝！ 」結果又是姐姐贏：
是100%現實姐妹XDD
最後姐姐表示晚餐由她負責，商量好食譜後兩人一起去超市購物，路上也是超有興致，大家來感受一下姐姐的和音和開朗性格，真的很吸粉啊：
（圖源：《我家的熊孩子》節目截圖）
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