《我家的熊孩子》洪真英亲姐名言：「喝碳酸饮料是为了呼吸！ 」

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这两天韩网的热门就是洪真英的姐姐，也许你觉得洪真英已经够情绪高昂，其实她的姐姐更是个中翘楚！

上周日播出的SBS综艺《我家的熊孩子》里，洪真英第一次带著亲姐姐洪善英（音）出镜，史上前所未有的个性一下子就抓住了观众的心，节目嘉宾们甚至说要建立洪善英粉丝团XD

原来洪善英是声乐专业出身，洪真英唱歌时她就负责加和声，还一起即兴跳舞，两个人在家一唱一和真的超热闹：



早餐是点的外卖，五花肉、芝士泡菜饼、芝士炒饭、碳酸饮料，相当硬核啊！ 洪真英看著开心就餐的姐姐、眼中透露出担忧，想不到姐姐还没等她说一句话就先抢答：「胖又不会死！ 」这是否也算心有灵犀XD



姐姐对於减肥有自己的观点：「要减肥就好好减，我知道你希望我瘦一点、生活得健康一点，很感谢妹妹的担心，不过吃饭的时候就不要说这些了，很让人上火。 」直爽的发言让嘉宾都笑开花~



接下来姐姐又大口喝碳酸饮料，洪真英终於忍不住开口劝阻，这时姐姐再次讲出名言：「吃肉的时候这是必须的，如果被肉噎住了怎么办？ 无法呼吸嘛！ 这时候喝碳酸饮料就是为了呼吸。 」



两人猜拳决定谁负责丢垃圾也超搞笑，一开始石头剪刀布姐姐赢了，洪真英大喊：「3局两胜！ 」结果又是姐姐赢：



洪真英不服：「5局3胜！ 」姐姐的反应：



是100%现实姐妹XDD

最后姐姐表示晚餐由她负责，商量好食谱后两人一起去超市购物，路上也是超有兴致，大家来感受一下姐姐的和音和开朗性格，真的很吸粉啊：



（图源：《我家的熊孩子》节目截图）

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