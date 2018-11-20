中國女演員米楊：因為像孫藝珍讓我覺得和韓國有緣
明星 2018年11月20日 星期二09:37 Rui
曾在《金粉世家》中扮演金家六小姐潤芝的年輕女演員米楊對韓國文化有著濃厚的興趣，她在接受韓媒TV Daily採訪時就透露出了想要進軍韓國娛樂圈的想法。
回族出身的米楊借著《金粉世家》中思想先進的六小姐潤芝一角給觀眾留下了深刻的印象，這些年陸續出演了《香粉世家》、《金色年華》、《滄海一粟》、《天職》等電視劇，還參演了義大利電影《戈巴契夫》， 而該作品曾入圍了第67屆威尼斯國際電影節的非競爭類影片環節。
活躍在中國影視劇圈的米楊對韓國電視劇和電影也有著濃厚的興趣，稱：「對韓國影視劇很感興趣，有種完美在裡面。 」 讓米楊開始關注韓流影視作品的第一部電影就是鄭雨盛和孫藝珍主演的《我腦中的橡皮擦》，她說道：「家人還有很多朋友多說我長得像孫藝珍，所以我才找她的作品來看，第一部就是《我腦中的橡皮擦》。 我自己也覺得很像，看到她就讓我覺得自己和韓國很有緣分。 」
「圖：TV DAILY、《金粉世家》、《我腦中的橡皮擦》」
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