中国女演员米杨：因为像孙艺珍让我觉得和韩国有缘
明星 2018年11月20日 星期二09:37 Rui
曾在《金粉世家》中扮演金家六小姐润芝的年轻女演员米杨对韩国文化有著浓厚的兴趣，她在接受韩媒TV Daily采访时就透露出了想要进军韩国娱乐圈的想法。
回族出身的米杨借著《金粉世家》中思想先进的六小姐润芝一角给观众留下了深刻的印象，这些年陆续出演了《香粉世家》、《金色年华》、《沧海一粟》、《天职》等电视剧，还参演了义大利电影《戈巴契夫》， 而该作品曾入围了第67届威尼斯国际电影节的非竞争类影片环节。
活跃在中国影视剧圈的米杨对韩国电视剧和电影也有著浓厚的兴趣，称：「对韩国影视剧很感兴趣，有种完美在里面。 」 让米杨开始关注韩流影视作品的第一部电影就是郑雨盛和孙艺珍主演的《我脑中的橡皮擦》，她说道：「家人还有很多朋友多说我长得像孙艺珍，所以我才找她的作品来看，第一部就是《我脑中的橡皮擦》。 我自己也觉得很像，看到她就让我觉得自己和韩国很有缘分。 」
「图：TV DAILY、《金粉世家》、《我脑中的橡皮擦》」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论