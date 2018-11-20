《新西遊記6》再玩猜字遊戲！宋旻浩居然因這件事被P.O「嫌棄」了XD

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每次看他們玩遊戲都笑到暈厥，完全就是現實朋友的反應啊！

最近一期《新西遊記6》裡，P.O和宋旻浩一起戴上耳機玩遊戲「寂靜中的呐喊」，也就是看口型猜單詞。 一開始猜「小勞勃·道尼」還算順利，只是P.O多次把「Iron Man」聽成「Iron Pet」而已XDD然後猜「宋手指」就麻煩了，閔浩著急地說：「我做到的事情！ 蘭博基尼！ 」P.O仍舊一臉迷茫，閔浩大吼一聲：「呀！ 」想不到P.O也跟著「呀」，他是以為對方在給提示嗎XDD



閔浩接著說：「上一季裡我的外號！ 外~號~」說了N次之後P.O終於GET到，但最終還是只在限定時間內答對2題。 P.O於是開始批評閔浩：「嘴巴打了洞都做不好口型，要把嘴巴張大才行啊！ 像這樣！ 」



之前第五季的時候兩人也是超級火爆，P.O連說三次宋旻浩都沒有猜對，氣的他馬上就要飆出C字罵，宋旻浩連忙擺手安慰：「不要生氣！ 不要生氣！ 」結果P.O更加火大，乾脆把耳機也摘掉了，宋旻浩委屈巴巴地說：「啊就是聽不到啊！ 」還有旻浩答對quiz時P.O那難以置信的表情，以及P.O答錯題時旻浩的冷漠臉，真的是100%現實朋友啊XDD



（圖源：《新西遊記6》節目截圖）

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