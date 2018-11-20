《新西游记6》再玩猜字游戏！宋旻浩居然因这件事被P.O「嫌弃」了XD

《新西游记6》再玩猜字游戏！宋旻浩居然因这件事被P.O「嫌弃」了XD

综艺   2018年11月20日   星期二08:45   Sani  

每次看他们玩游戏都笑到晕厥，完全就是现实朋友的反应啊！

最近一期《新西游记6》里，P.O和宋旻浩一起戴上耳机玩游戏「寂静中的呐喊」，也就是看口型猜单词。 一开始猜「小劳勃・道尼」还算顺利，只是P.O多次把「Iron Man」听成「Iron Pet」而已XDD然后猜「宋手指」就麻烦了，闵浩著急地说：「我做到的事情！ 兰博基尼！ 」P.O仍旧一脸迷茫，闵浩大吼一声：「呀！ 」想不到P.O也跟著「呀」，他是以为对方在给提示吗XDD

闵浩接著说：「上一季里我的外号！ 外~号~」说了N次之后P.O终於GET到，但最终还是只在限定时间内答对2题。 P.O於是开始批评闵浩：「嘴巴打了洞都做不好口型，要把嘴巴张大才行啊！ 像这样！ 」

之前第五季的时候两人也是超级火爆，P.O连说三次宋旻浩都没有猜对，气的他马上就要飙出C字骂，宋旻浩连忙摆手安慰：「不要生气！ 不要生气！ 」结果P.O更加火大，干脆把耳机也摘掉了，宋旻浩委屈巴巴地说：「啊就是听不到啊！ 」还有旻浩答对quiz时P.O那难以置信的表情，以及P.O答错题时旻浩的冷漠脸，真的是100%现实朋友啊XDD

（图源：《新西游记6》节目截图）

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留言/评论
  • Amber Shi
    打開新西遊記 立馬收獲快樂
    1小时前
  • 李蕙伶
    害我半夜笑瘋掉的兩個孩子
    1小时前
  • Yee Chee
    謝勁錢 这季真的完全被p.o圈 哈哈
    34分前
  • Mei Seong Lei
    Mei Teng Lei😂😂Minho xi😍😍
    50分前
  • Niki T
    Angela Lam 🤣🤣🤣
    52分前
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