E'Dawn最終還是離開了CUBE！ 終止合約&退出PENTAGON
明星 2018年11月14日 星期三16:48 Sani
自從與泫雅公開戀情後行程全部取消的E’Dawn，今天終於宣佈與CUBE娛樂終止專屬合約，也離開PENTAGON。
E’Dawn和同門師姐泫雅今年8月被爆出戀情，所屬社CUBE第一時間否認，不料兩人卻在隨後親自承認已經交往2年，之後更一度傳出CUBE高層決定將兩人全部辭退。
近日，E’Dawn和CUBE經過多次討論，最終決定離開。 今日CUBE發佈聲明表示：「14日，CUBE與E’Dawn就終止專屬合約一事達成了意見一致。 再次真心感謝合作至今的藝人以及各位粉絲。 」
此外，泫雅也在上個月結束了與CUBE的合約，目前兩人均未簽約新公司。
（圖源：KSD韓星網，網路）
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留言/評論
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吳方媃PENTAGON才開始走上坡就經歷一堆事真的很可惜阿..
1小時前
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不是啊，PENTAGON才開始上坡欸，不懂CUBE到底在幹嘛?
泫牙離開不是馬上股票跌嗎？
20分前
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根本間間entertainment 都有人屌，yg 又屌，sm 又屌...差在防彈無人屌，可能防彈係最完美（預左俾人鬧
1小時前
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