E'Dawn最终还是离开了CUBE！ 终止合约&退出PENTAGON

E'Dawn最终还是离开了CUBE！ 终止合约&退出PENTAGON

明星   2018年11月14日   星期三16:48   Sani  

自从与泫雅公开恋情后行程全部取消的E’Dawn，今天终於宣布与CUBE娱乐终止专属合约，也离开PENTAGON。

E’Dawn和同门师姐泫雅今年8月被爆出恋情，所属社CUBE第一时间否认，不料两人却在随后亲自承认已经交往2年，之后更一度传出CUBE高层决定将两人全部辞退

近日，E’Dawn和CUBE经过多次讨论，最终决定离开。 今日CUBE发布声明表示：「14日，CUBE与E’Dawn就终止专属合约一事达成了意见一致。 再次真心感谢合作至今的艺人以及各位粉丝。 」

此外，泫雅也在上个月结束了与CUBE的合约，目前两人均未签约新公司。

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（图源：KSD韩星网，网路）

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留言/评论
  • Sammi Chung
    離開垃圾Cube係好事
    2小时前
  • 江巧彙
    吳方媃PENTAGON才開始走上坡就經歷一堆事真的很可惜阿..
    2小时前
  • Yi Jun
    不是啊，PENTAGON才開始上坡欸，不懂CUBE到底在幹嘛? 泫牙離開不是馬上股票跌嗎？
    41分前
  • 원지용
    根本間間entertainment 都有人屌，yg 又屌，sm 又屌...差在防彈無人屌，可能防彈係最完美（預左俾人鬧
    2小时前
  • 黃品綸
    徐甯幫QQ
    2小时前
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