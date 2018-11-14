E'Dawn最终还是离开了CUBE！ 终止合约&退出PENTAGON
明星 2018年11月14日 星期三16:48 Sani
自从与泫雅公开恋情后行程全部取消的E’Dawn，今天终於宣布与CUBE娱乐终止专属合约，也离开PENTAGON。
E’Dawn和同门师姐泫雅今年8月被爆出恋情，所属社CUBE第一时间否认，不料两人却在随后亲自承认已经交往2年，之后更一度传出CUBE高层决定将两人全部辞退。
近日，E’Dawn和CUBE经过多次讨论，最终决定离开。 今日CUBE发布声明表示：「14日，CUBE与E’Dawn就终止专属合约一事达成了意见一致。 再次真心感谢合作至今的艺人以及各位粉丝。 」
此外，泫雅也在上个月结束了与CUBE的合约，目前两人均未签约新公司。
（图源：KSD韩星网，网路）
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留言/评论
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吳方媃PENTAGON才開始走上坡就經歷一堆事真的很可惜阿..
2小时前
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不是啊，PENTAGON才開始上坡欸，不懂CUBE到底在幹嘛?
泫牙離開不是馬上股票跌嗎？
41分前
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根本間間entertainment 都有人屌，yg 又屌，sm 又屌...差在防彈無人屌，可能防彈係最完美（預左俾人鬧
2小时前
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