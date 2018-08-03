「想對粉絲坦誠」泫雅承認和PENTAGON E’Dawn戀愛兩年！
明星 2018年8月3日 星期五12:00 ZJM
CUBE昨天才否認，泫雅今天親口承認！
根據韓媒YONHAP NEWS的獨家報導，2日晚，泫雅和E’Dawn向該媒體承認交往兩年的事實，兩人表示：「知道會成為彼此的標籤，但覺得在舞台上，會難以直視粉絲們的眼神， 所以想對喜愛關注我們的眾多粉絲坦誠相告，想展示享受地、堂堂正正地站在舞台上的樣子。 」
2015年練習生身份的E’Dawn代替BTOB鎰勳，負責泫雅《잘 나가서 그래（Roll Deep）》的Rap部分時開始，兩人變親近。 泫雅：「在E’Dawn練習生時期認識的，一起上了舞台後，成了朋友，之後從2016年5月開始交往。 一邊一起創作音樂，一邊謹慎交往，在音樂上，幫了我的專輯很多忙。 」
泫雅的IG也承認了這家媒體的報導，並表示：「真的想坦誠，為了一直應援關注的粉絲們，想一如既往地在舞台上享受、堂堂正正地，用感謝、愛你們的話真的不足，但是沒有更好的表達方法啊。 」
圖：泫雅IG\TVDaily
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