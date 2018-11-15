《家師父一體》陸星材用泡麵展現個人品牌價值 聽到「這麼怕麻煩還當什麼明星」表情超尷尬！

SBS綜藝《家師父一體》迎來了史上最可怕的「魔女」師父、企業家兼品牌策劃人盧喜英，陸星材等幾個「徒弟」為師父獻上了飽含個人品牌價值的各種麵食。
陸星材選擇了泡麵，他認為：「我有時充滿熱情有時又覺得所有事情都很麻煩，所以這道泡麵料理的名稱叫‘麻煩的麵’。 這道泡麵的做法比普通做法要少一半水和一半湯料，像炒麵一樣Q彈。 煮泡麵很簡單，如果連做這個都嫌麻煩的話，那就嘗試下這道‘麻煩的麵’吧。 」
聽到陸星材說明的盧喜英對這番話非常不認可，說道：「如果連這個都覺得麻煩的話那活著要幹嘛？ 」、「你自己吃過嗎？ 」、「這不是道能吃的料理」。 一連串的「毒舌」之後，盧喜英又問：「這裡面飽含的‘像我一樣’到底是什麼？ 」聽到師父略有怒氣的發問，陸星材一臉茫然和尷尬，不知道如何是好，只能小心翼翼地回答：「我也是個非常討厭麻煩的人，所以....」盧喜英又繼續說道：「如果想當明星的話，這麼怕麻煩還怎麼當呢？ 」言語中透著犀利。
節目播出後，魔女師父盧喜英的「毒舌」引發了陸星材粉絲的不滿，眾人拿之前出演過該節目的多位師父和盧喜英比較，稱她毫無當師父的資質。 面對廣大陸星材粉絲的炮轟，盧喜英通過自己的BLOG道歉，稱：「陸星材的各位粉絲們~首先向因為我的話語而傷心的你們道歉，嗚嗚。 這是為了綜藝效果才剪輯成那樣的，只是看起來像在diss星材，但其實他很像老么弟弟，我們也都只是在開玩笑而已。 像星材這樣的國際型藝人是韓國最引以為傲的品牌，BTOB加油~」
「圖：《家師父一體》截圖」
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