《家师父一体》陆星材用泡面展现个人品牌价值 听到「这么怕麻烦还当什么明星」表情超尴尬！

SBS综艺《家师父一体》迎来了史上最可怕的「魔女」师父、企业家兼品牌策划人卢喜英，陆星材等几个「徒弟」为师父献上了饱含个人品牌价值的各种面食。
陆星材选择了泡面，他认为：「我有时充满热情有时又觉得所有事情都很麻烦，所以这道泡面料理的名称叫‘麻烦的面’。 这道泡面的做法比普通做法要少一半水和一半汤料，像炒面一样Q弹。 煮泡面很简单，如果连做这个都嫌麻烦的话，那就尝试下这道‘麻烦的面’吧。 」
听到陆星材说明的卢喜英对这番话非常不认可，说道：「如果连这个都觉得麻烦的话那活著要干嘛？ 」、「你自己吃过吗？ 」、「这不是道能吃的料理」。 一连串的「毒舌」之后，卢喜英又问：「这里面饱含的‘像我一样’到底是什么？ 」听到师父略有怒气的发问，陆星材一脸茫然和尴尬，不知道如何是好，只能小心翼翼地回答：「我也是个非常讨厌麻烦的人，所以....」卢喜英又继续说道：「如果想当明星的话，这么怕麻烦还怎么当呢？ 」言语中透著犀利。
节目播出后，魔女师父卢喜英的「毒舌」引发了陆星材粉丝的不满，众人拿之前出演过该节目的多位师父和卢喜英比较，称她毫无当师父的资质。 面对广大陆星材粉丝的炮轰，卢喜英通过自己的BLOG道歉，称：「陆星材的各位粉丝们~首先向因为我的话语而伤心的你们道歉，呜呜。 这是为了综艺效果才剪辑成那样的，只是看起来像在diss星材，但其实他很像老么弟弟，我们也都只是在开玩笑而已。 像星材这样的国际型艺人是韩国最引以为傲的品牌，BTOB加油~」
「图：《家师父一体》截图」
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