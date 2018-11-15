金秘書專屬「小惡魔火辣派對 」，冬天就讓副會長朴敘俊溫暖你的心！ 《認識的哥哥》李相燁&溫朱莞節目上滿滿的Bromance情節引人遐想～ 2018 MAMA 公佈新增演出名單！香港站：GOT7、MOMOLAND及SEVENTEEN；日本站：MONSTA X及WANNA ONE 《愛上變身請人》「溫美男」安宰賢VS「冷美男」李民基：你的手怎麼這麼涼 防彈少年團為韓國大考生應援 提供秘訣「睡飽、先把我們忘掉！」 《先熱情地打掃吧》金裕貞、尹鈞相將於今日錄製《認哥》！24日播出該期節目 TWICE將舉辦日本巨蛋巡演！ 2019年3月大阪開跑 快點抓住秋天最後的尾巴：在楓樹底下喝杯咖啡吧！ 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-狐狸新娘第一，變身情人刷新高 「太可愛啦～♥」金香起模仿最愛的蠟筆小新 害羞到抬不起頭！ 韓國的冬天吃什麼？來嚐嚐韓國便利店的冬天三寶：烤地瓜、魚糕湯、蒸包！ 《家師父一體》陸星材用泡麵展現個人品牌價值 聽到「這麼怕麻煩還當什麼明星」表情超尷尬！ MAMAMOO 回歸倒數兩週⋯⋯今秋代表作〈Blue;s〉全員概念照曝光 韓國女團第一次！TWICE 即將二度登上 NHK《紅白歌合戰》 《加油吧威基基2》女主角由安昭熙接棒！李伊庚正在討論中

立冬已過，時序正式邁入寒冷的冬季，大家是否還陷在「李副會長漩渦」中不可自拔呢？小編今日就要來寒冬中送溫暖，介紹一系列讓你「熱血沸騰」、「血脈賁張」的朴敘俊！ 2017~2018堪稱「朴敘俊年」，頻頻攻佔全世界媒體版面，廣告代言接不完，且是小編看過獲得稱號最多的一位韓星。

打從2014年出演了年上女V.S.年下男的《魔女的戀愛》被封為：「國民年下男」開始，朴敘俊幾乎每出演一部戲就會獲得新的稱號：《三流之路》中因對青梅竹馬愛羅的霸道呵護，獲得了「最佳工具人」及「韓版李大仁」的稱號、《金秘書為何那樣》的「自戀副會長」，同時也因多部大熱的皆是愛情喜劇片，更有「愛情喜劇匠人」、「Kiss 匠人」、「喜感小王子」 等稱號，所以，朴敘俊就直接晉身為「國民男友」啦！

喔！還有一個稱號是所有女性同胞們最最喜愛的，那就是「肩膀流氓」，依偎在寬達56cm的肩膀上，真的讓人好有安全感啊～～



朴敘俊的好身材絕對是有目共睹的，他在出演的戲劇中也從不吝嗇展現，而那精壯頤長的身材真只能用一句話來形容「穿衣顯瘦、脫衣有肉」，不管穿或不穿都是十足吸睛效果。

雖然忙著電影「死者」的拍攝，朴敘俊還是不忘隨時與粉絲互動，日前在Instagram上發表了照片，瞧瞧這大長腿及完美比例，何止是九頭身？說是十頭身也是很可以的呢！



還記得《金秘書為何那樣》裡，「自戀副會長」的西裝Look嗎？任何顏色、任何款式穿來都有如自帶T台，就算是單一件白襯衫，也能迷得螢幕前的一票「金秘書們」芳心怦然心動加小鹿亂撞。



別以為迷人的僅有西裝Look喔，185cm的身高加上65cm的寬闊肩膀，如此完美天生衣架子，不管是男友Look、雅痞Look，就算是痞子式的花襯衫加洗白牛仔外套，甚至是平凡無奇的白汗衫，都能穿出屬於朴敘俊的專屬風格。



看過這樣的朴敘俊嗎？不似往常的溫柔暖男形象，從頭到腳散發出魅惑野性的男人魅力！！「金秘書們」是否想化身為照片裡那一串串的項鍊，緊緊與「李副會長」貼身為伍呢？



「金秘書們」在看到這經典的一幕時，是否與小編一樣自動停止呼吸了呢？然後當下恨不能將螢幕停格永遠永遠～～



我們完美無極限的「李副會長」，身材也是360度無死角啊！瞧瞧從脖子開始那優雅的線條，平直清晰的鎖骨，不禁讓人想在上面落下數個唇印。再想像被如此寬闊肩膀及強勁有力的三角肌手臂環抱著，「金秘書們」應該都融化了吧？！還有還有那大胸肌、鯊魚線、馬甲線及人魚線，簡直是讓人移不開眼，而就算轉到背面也有養眼的斜方肌與背闊肌，如此性感的朴敘俊，怎能不讓人熱血沸騰為之瘋狂呢？



今冬在寒流來襲、寒風瑟瑟的城市裡，「李副會長」將為所有的「金秘書們」獻上貢茶冬季新品「惡魔可可拿鐵」，快速地溫暖您的身心，讓您置身於滿滿的幸福療癒之中喔！



是的，風靡全球的台灣知名茶飲品牌「貢茶」又有新創舉了，在口感醇厚滑順的可可拿鐵裡加入辣椒，先用辣椒裡豐富的維生素增強您的體力，再用辣椒素刺激汗腺分泌，加速代謝和血液循環，讓您在寒冷的冬天裡不再手冷腳冷，且精心調配的辣椒比例暖心不辣口，如此絕妙搭配使味覺層次更加豐富。



只要在今年的11/22到明年2/1到貢茶購買一杯「惡魔可可拿鐵」，即可獲贈一點，集滿5點可再免費兌換一杯，12/1-12/31也別忘記與貢茶各門店的「李副會長」冬季限定大型立牌拍照，就有機會把敘俊歐霸桌上型立牌帶回家，每天喝著暖身的「惡魔可可拿鐵」、看著暖心的「李副會長」。



所以，「金秘書們」快別害羞，2018年的冬季就跟敘俊歐霸來一個”小惡魔的火辣派對”吧！活動詳情請密切鎖定「貢茶」的官網及FB粉絲專頁。

（圖片來源：貢茶、IG: bn_sj2013、魔女的戀愛劇照、三流之路劇照、金秘書為何那樣劇照、Marie Claire）

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞