金秘书专属「小恶魔火辣派对 」，冬天就让副会长朴叙俊温暖你的心！

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立冬已过，时序正式迈入寒冷的冬季，大家是否还陷在「李副会长漩涡」中不可自拔呢？小编今日就要来寒冬中送温暖，介绍一系列让你「热血沸腾」、「血脉贲张」的朴叙俊！ 2017~2018堪称「朴叙俊年」，频频攻占全世界媒体版面，广告代言接不完，且是小编看过获得称号最多的一位韩星。

打从2014年出演了年上女V.S.年下男的《魔女的恋爱》被封为：「国民年下男」开始，朴叙俊几乎每出演一部戏就会获得新的称号：《三流之路》中因对青梅竹马爱罗的霸道呵护，获得了「最佳工具人」及「韩版李大仁」的称号、《金秘书为何那样》的「自恋副会长」，同时也因多部大热的皆是爱情喜剧片，更有「爱情喜剧匠人」、「Kiss 匠人」、「喜感小王子」 等称号，所以，朴叙俊就直接晋身为「国民男友」啦！

喔！还有一个称号是所有女性同胞们最最喜爱的，那就是「肩膀流氓」，依偎在宽达56cm的肩膀上，真的让人好有安全感啊～～



朴叙俊的好身材绝对是有目共睹的，他在出演的戏剧中也从不吝啬展现，而那精壮颐长的身材真只能用一句话来形容「穿衣显瘦、脱衣有肉」，不管穿或不穿都是十足吸睛效果。

虽然忙著电影「死者」的拍摄，朴叙俊还是不忘随时与粉丝互动，日前在Instagram上发表了照片，瞧瞧这大长腿及完美比例，何止是九头身？说是十头身也是很可以的呢！



还记得《金秘书为何那样》里，「自恋副会长」的西装Look吗？任何颜色、任何款式穿来都有如自带T台，就算是单一件白衬衫，也能迷得萤幕前的一票「金秘书们」芳心怦然心动加小鹿乱撞。



别以为迷人的仅有西装Look喔，185cm的身高加上65cm的宽阔肩膀，如此完美天生衣架子，不管是男友Look、雅痞Look，就算是痞子式的花衬衫加洗白牛仔外套，甚至是平凡无奇的白汗衫，都能穿出属於朴叙俊的专属风格。



看过这样的朴叙俊吗？不似往常的温柔暖男形象，从头到脚散发出魅惑野性的男人魅力！！「金秘书们」是否想化身为照片里那一串串的项炼，紧紧与「李副会长」贴身为伍呢？



「金秘书们」在看到这经典的一幕时，是否与小编一样自动停止呼吸了呢？然后当下恨不能将萤幕停格永远永远～～



我们完美无极限的「李副会长」，身材也是360度无死角啊！瞧瞧从脖子开始那优雅的线条，平直清晰的锁骨，不禁让人想在上面落下数个唇印。再想像被如此宽阔肩膀及强劲有力的三角肌手臂环抱著，「金秘书们」应该都融化了吧？！还有还有那大胸肌、鲨鱼线、马甲线及人鱼线，简直是让人移不开眼，而就算转到背面也有养眼的斜方肌与背阔肌，如此性感的朴叙俊，怎能不让人热血沸腾为之疯狂呢？



今冬在寒流来袭、寒风瑟瑟的城市里，「李副会长」将为所有的「金秘书们」献上贡茶冬季新品「恶魔可可拿铁」，快速地温暖您的身心，让您置身於满满的幸福疗愈之中喔！



是的，风靡全球的台湾知名茶饮品牌「贡茶」又有新创举了，在口感醇厚滑顺的可可拿铁里加入辣椒，先用辣椒里丰富的维生素增强您的体力，再用辣椒素刺激汗腺分泌，加速代谢和血液循环，让您在寒冷的冬天里不再手冷脚冷，且精心调配的辣椒比例暖心不辣口，如此绝妙搭配使味觉层次更加丰富。



只要在今年的11/22到明年2/1到贡茶购买一杯「恶魔可可拿铁」，即可获赠一点，集满5点可再免费兑换一杯，12/1-12/31也别忘记与贡茶各门店的「李副会长」冬季限定大型立牌拍照，就有机会把叙俊欧霸桌上型立牌带回家，每天喝著暖身的「恶魔可可拿铁」、看著暖心的「李副会长」。



所以，「金秘书们」快别害羞，2018年的冬季就跟叙俊欧霸来一个”小恶魔的火辣派对”吧！活动详情请密切锁定「贡茶」的官网及FB粉丝专页。

（图片来源：贡茶、IG: bn_sj2013、魔女的恋爱剧照、三流之路剧照、金秘书为何那样剧照、Marie Claire）

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