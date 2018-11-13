Block B的Rapper看到「美男」都這樣嗎？Zico完全被池昌旭迷住…P.O還直接對車銀優獻吻！
明星 2018年11月13日 星期二16:03 JiaJia
小編看到「美男」時的反應，簡直和Zico、P.O一模一樣，但是怎樣都不可能親到車銀優啊！（大笑）
不曉得各位看到「美男」時，會有什麼反應？P.O和Zico完美詮釋了迷妹、迷弟們的反應了！
在今年（2018年）5月初，MBC有一檔試播節目叫做《秘密藝能研修院》，Block B P.O和ASTRO車銀優等人都有出演。看完車銀優的撒嬌後，P.O海豹式的暴風拍掌。
錄製節目的時候，眼睛簡直是「黏」在車銀優身上。
車銀優用屁屁寫出自己的名字，P.O超開心哈哈哈哈哈！！！！！
最後因為太喜歡（？）車銀優，P.O送上BOBO！
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怎麼辦！這兩位偶像都好可愛！（心心眼）
類似的事情還發生在Block B另位一位Rapper身上…當Zico看到美男演員代表之一池昌旭時，忍不住大喊：「是藝人阿！」
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當時，池昌旭和Zico都是作為崔泰俊的好友，特別出演MBC《我們結婚了》。盯著池昌旭看的Zico，完全陷入池昌旭了啊！（笑）
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不管從哪個角度看…都這麼完美…（小編自己腦補）
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不管池昌旭做什麼，就算只是聳肩、聳肩，Zico也是「迷弟狀態」。看到P.O和Zico的反應，還以為看到自己呢！（大笑）
（圖片來源：MBC《秘密藝能研修院》、《我們結婚了》；giphy）
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