Block B的Rapper看到「美男」都这样吗？Zico完全被池昌旭迷住…P.O还直接对车银优献吻！
明星 2018年11月13日 星期二16:03 JiaJia
小编看到「美男」时的反应，简直和Zico、P.O一模一样，但是怎样都不可能亲到车银优啊！（大笑）
不晓得各位看到「美男」时，会有什么反应？P.O和Zico完美诠释了迷妹、迷弟们的反应了！
在今年（2018年）5月初，MBC有一档试播节目叫做《秘密艺能研修院》，Block B P.O和ASTRO车银优等人都有出演。看完车银优的撒娇后，P.O海豹式的暴风拍掌。
录制节目的时候，眼睛简直是「黏」在车银优身上。
车银优用屁屁写出自己的名字，P.O超开心哈哈哈哈哈！！！！！
最后因为太喜欢（？）车银优，P.O送上BOBO！
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怎么办！这两位偶像都好可爱！（心心眼）
类似的事情还发生在Block B另位一位Rapper身上…当Zico看到美男演员代表之一池昌旭时，忍不住大喊：「是艺人阿！」
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当时，池昌旭和Zico都是作为崔泰俊的好友，特别出演MBC《我们结婚了》。盯著池昌旭看的Zico，完全陷入池昌旭了啊！（笑）
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不管从哪个角度看…都这么完美…（小编自己脑补）
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不管池昌旭做什么，就算只是耸肩、耸肩，Zico也是「迷弟状态」。看到P.O和Zico的反应，还以为看到自己呢！（大笑）
（图片来源：MBC《秘密艺能研修院》、《我们结婚了》；giphy）
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