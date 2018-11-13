Wanna One最後一張專輯重現出道專輯的Pose！讓粉絲都表示：「看到淚目了」
KPOP 2018年11月13日 星期二14:57 Yuan
這個真的看到淚目了！這次回歸也要大發啊～
即將在19日發行首張正規專輯《1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)》的Wanna One，日前也公開了專輯內頁拍攝花絮。這次分成了「浪漫版」和「冒險版」，看到在拍攝過程中，成員們也展現了各種魅力。
而這次的主打歌是《春風》，描寫曾經是一體的你我，在命運（destiny）裡不得不分開而開始思念彼此，但又意志（power）堅定地對抗著這個命運想要重新相遇。金在奐提到：「我真的很喜歡命運這個詞，我們11人相遇也是命運。」帶著紅線拍攝的河成雲也說：「這裝載了我們會和Wannable在一起的意義。」姜丹尼爾也表示：「命運是一個有深意的單詞，各位Wannable如果能把我們當做命運，記在腦海裡就好了。」
此外，也被眼尖的粉絲發現Wanna One這次專輯的拍攝是按造他們出道專輯《1X1=1 (TO BE ONE)》的pose來進行拍攝，讓不少粉絲都表示：「看到淚目了」、「像畢業一樣，一定要大發」、「這次也好好活動吧」等。
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