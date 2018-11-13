Wanna One最后一张专辑重现出道专辑的Pose！让粉丝都表示：「看到泪目了」
KPOP 2018年11月13日 星期二14:57 Yuan
这个真的看到泪目了！这次回归也要大发啊～
即将在19日发行首张正规专辑《1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)》的Wanna One，日前也公开了专辑内页拍摄花絮。这次分成了「浪漫版」和「冒险版」，看到在拍摄过程中，成员们也展现了各种魅力。
而这次的主打歌是《春风》，描写曾经是一体的你我，在命运（destiny）里不得不分开而开始思念彼此，但又意志（power）坚定地对抗著这个命运想要重新相遇。金在奂提到：「我真的很喜欢命运这个词，我们11人相遇也是命运。」带著红线拍摄的河成云也说：「这装载了我们会和Wannable在一起的意义。」姜丹尼尔也表示：「命运是一个有深意的单词，各位Wannable如果能把我们当做命运，记在脑海里就好了。」
此外，也被眼尖的粉丝发现Wanna One这次专辑的拍摄是按造他们出道专辑《1X1=1 (TO BE ONE)》的pose来进行拍摄，让不少粉丝都表示：「看到泪目了」、「像毕业一样，一定要大发」、「这次也好好活动吧」等。
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