韓國演藝圈首例！姜成勳被自家粉絲起訴詐騙貪污

男團水晶男孩成員姜成勳和他的個人粉絲俱樂部「Hoony World」被粉絲們以涉嫌欺詐、貪污起訴，並且向首爾中央法院遞交了起訴狀。
昨日（11月12日），七十多名姜成勳的粉絲向首爾中央地方檢察廳遞交了對姜成勳和Hoony World負責人的起訴書，指控姜成勳與粉絲俱樂部負責人以籌備公益捐款為由出售2017年4月15日舉辦的水晶男孩出道20周年紀念影像會的入場券，但他們其實並將籌集到的資金捐出去。
2017年3月6日Hoony World通過官網做出了澄清，表示並沒有貪污和詐騙的嫌疑，稱當時的全部費用已經用於今年會員活動了，而且還公佈了收益金的使用說明， 當時獲取的全部善款都以水晶男孩的名義捐贈出去了。
七十多名原告在起訴書上表示：「從2017年3月6日至4月15日，匯往帳戶forever2228用於購買門票及捐款費用共計1億（韓幣），但是被告們串謀並沒有按照用途使用這筆錢，而是侵吞了這些財產， 讓委託者們的財物受到了損失。」
首爾中央地方檢察廳已經受理了姜成勳粉絲的訴狀，將在不久後正式對姜成勳涉嫌侵佔捐款一事展開調查。
原文鏈接請戳：姜成勳，被粉絲以詐騙·貪污起訴
「圖：MBC、TD、NAVER」
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