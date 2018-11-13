MAMAMOO 演唱會遭抵制 RBW 正式道歉「將優先考量 MAMAMOO 的健康」 又一部驚悚劇！金宣兒&李伊庚主演MBC《赤月青日》公開宣傳海報與預告影片 「DJ HYO × DJ 3LAU 攜手」少女時代孝淵今晚霸氣回歸！ 終於看到這兩位演員同框了！李鍾碩、李奈映主演tvN新劇《羅曼史是別冊附錄》劇本閱讀照公開 TWICE 完整體出演《Running Man》已進行錄製，預計11月25日播出 韓國演藝圈首例！姜成勳被自家粉絲起訴詐騙貪污 防彈少年團高考禮盒名稱好尷尬 敢買的考生都是真愛吧 《怪獸與葛林戴華德的罪行》紀念版周邊將在韓國CGV 11/14推出！ Highlight 特別專輯〈OUTRO〉概念照曝光 成員化身花樣暖男！ 恭喜EXO！成為千禧年後首組破千萬唱片銷量歌手 等了兩年 李準基又要舉行亞洲巡迴啦！ 「令人一起發笑的合照XD」《新西遊記6》扮鬼臉大合照：P.O完勝＆宋旻浩一臉懵 Pentagon 的第一支破億 MV 出爐！逆襲洗腦歌〈Shine〉率先達成 【有片】TWICE出席經紀人婚禮還獻上祝歌！婚禮現場秒變演唱會

男團水晶男孩成員姜成勳和他的個人粉絲俱樂部「Hoony World」被粉絲們以涉嫌欺詐、貪污起訴，並且向首爾中央法院遞交了起訴狀。

昨日（11月12日），七十多名姜成勳的粉絲向首爾中央地方檢察廳遞交了對姜成勳和Hoony World負責人的起訴書，指控姜成勳與粉絲俱樂部負責人以籌備公益捐款為由出售2017年4月15日舉辦的水晶男孩出道20周年紀念影像會的入場券，但他們其實並將籌集到的資金捐出去。



2017年3月6日Hoony World通過官網做出了澄清，表示並沒有貪污和詐騙的嫌疑，稱當時的全部費用已經用於今年會員活動了，而且還公佈了收益金的使用說明， 當時獲取的全部善款都以水晶男孩的名義捐贈出去了。

七十多名原告在起訴書上表示：「從2017年3月6日至4月15日，匯往帳戶forever2228用於購買門票及捐款費用共計1億（韓幣），但是被告們串謀並沒有按照用途使用這筆錢，而是侵吞了這些財產， 讓委託者們的財物受到了損失。」



首爾中央地方檢察廳已經受理了姜成勳粉絲的訴狀，將在不久後正式對姜成勳涉嫌侵佔捐款一事展開調查。

原文鏈接請戳：姜成勳，被粉絲以詐騙·貪污起訴

「圖：MBC、TD、NAVER」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞