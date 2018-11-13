韩国演艺圈首例！姜成勋被自家粉丝起诉诈骗贪污

男团水晶男孩成员姜成勋和他的个人粉丝俱乐部「Hoony World」被粉丝们以涉嫌欺诈、贪污起诉，并且向首尔中央法院递交了起诉状。
昨日（11月12日），七十多名姜成勋的粉丝向首尔中央地方检察厅递交了对姜成勋和Hoony World负责人的起诉书，指控姜成勋与粉丝俱乐部负责人以筹备公益捐款为由出售2017年4月15日举办的水晶男孩出道20周年纪念影像会的入场券，但他们其实并将筹集到的资金捐出去。
2017年3月6日Hoony World通过官网做出了澄清，表示并没有贪污和诈骗的嫌疑，称当时的全部费用已经用於今年会员活动了，而且还公布了收益金的使用说明， 当时获取的全部善款都以水晶男孩的名义捐赠出去了。
七十多名原告在起诉书上表示：「从2017年3月6日至4月15日，汇往帐户forever2228用於购买门票及捐款费用共计1亿（韩币），但是被告们串谋并没有按照用途使用这笔钱，而是侵吞了这些财产， 让委托者们的财物受到了损失。」
首尔中央地方检察厅已经受理了姜成勋粉丝的诉状，将在不久后正式对姜成勋涉嫌侵占捐款一事展开调查。
原文链接请戳：姜成勋，被粉丝以诈骗・贪污起诉
「图：MBC、TD、NAVER」
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