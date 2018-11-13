防彈少年團高考禮盒名稱好尷尬 敢買的考生都是真愛吧

即將到來的11月15日，韓國的高三學生們迎來了一年一度的「高考」（大學修業能力考試），這段時間不少明星藝人就會通過各種方式為考生們助陣，今年防彈少年團就推出了溫暖的「BT21高考毛毯&坐墊」禮盒。
禮盒由防彈少年團和Line Friends聯手打造，據說成員們還參與了人偶的設計，一共推出了TATA、RJ、CHIMMY、COOKY、MANG、SHOOKY和KOYA 7種套盒，名字都超級可愛~
禮盒推出後受到了不少考生ARMY的喜愛，卻也爆出了一個問題，那就是J-HOPE的人偶「MANG」，為此銷售頁面上的諮詢也暴增，「MANG」因為和「亡」同音，眾人首先聯想到的就是「完蛋了」、「完了」。 在人生最重要的一次大考之前聽到這個詞任誰都很無語。
然而真的是消費者想錯了，「MANG」在這裡取自「希望」之一，且J-HOPE的名字中的「HOPE」也表示希望一詞，所以才選擇了「MANG」這個字。 然而當「MANG」碰上「高考套盒」完全變成了「完蛋高考套盒」，難怪考生們覺得很尷尬，完全不敢買啊~
不過，大部分民眾都能理解J-HOPE並非有意為之，不少人還調侃：「聽上去有些悲傷，但好好笑」、「如果不是粉絲的話，真的而很難聯想到希望」、「真的會讓人誤會啊」、「敢買的考生都是真愛」等。
「圖：NAVER」
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