防弹少年团高考礼盒名称好尴尬 敢买的考生都是真爱吧

即将到来的11月15日，韩国的高三学生们迎来了一年一度的「高考」（大学修业能力考试），这段时间不少明星艺人就会通过各种方式为考生们助阵，今年防弹少年团就推出了温暖的「BT21高考毛毯&坐垫」礼盒。
礼盒由防弹少年团和Line Friends联手打造，据说成员们还参与了人偶的设计，一共推出了TATA、RJ、CHIMMY、COOKY、MANG、SHOOKY和KOYA 7种套盒，名字都超级可爱~
礼盒推出后受到了不少考生ARMY的喜爱，却也爆出了一个问题，那就是J-HOPE的人偶「MANG」，为此销售页面上的谘询也暴增，「MANG」因为和「亡」同音，众人首先联想到的就是「完蛋了」、「完了」。 在人生最重要的一次大考之前听到这个词任谁都很无语。
然而真的是消费者想错了，「MANG」在这里取自「希望」之一，且J-HOPE的名字中的「HOPE」也表示希望一词，所以才选择了「MANG」这个字。 然而当「MANG」碰上「高考套盒」完全变成了「完蛋高考套盒」，难怪考生们觉得很尴尬，完全不敢买啊~
不过，大部分民众都能理解J-HOPE并非有意为之，不少人还调侃：「听上去有些悲伤，但好好笑」、「如果不是粉丝的话，真的而很难联想到希望」、「真的会让人误会啊」、「敢买的考生都是真爱」等。
「图：NAVER」
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