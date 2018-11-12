金賽綸爆小學時不斷遭到同學欺負和排擠！回家路上寫著罵她的話，還被逼光腳走回家！
綜藝 2018年11月12日 星期一13:55 Yuan
10日播出《認識的哥哥》由李相燁、溫朱莞、金賽綸和樂童音樂家李秀賢作為嘉賓出演。
在節目中，金賽綸談到自己因為電影《大叔》走紅在小學的時候被孤立。她說道：「我一般不會出演同齡層孩子在看的電視節目，但是那時候電影《大叔》不是很出名嗎，所以他們知道的時候就已經轉學了。但新學校的朋友很在意我是演員，所以經常被欺負。」
金賽綸又繼續說：「回家的路上，公園的遊樂設施上都寫著罵我的話，因為鞋櫃在外面，我的鞋子經常會不見，然後我只能光腳走回家。打電話把我叫出去，出去了什麼事都沒有，或是邀請我去參加生日派對，但去了一個人也沒有。」而近年校園霸凌事件不斷傳出，金賽綸也只因為是藝人就無故被排擠，讓不少粉絲看了都表示：「好心疼。」
而金希澈也提到：「賽綸以前在拍攝《大叔》時，一直被網友用惡評攻擊，但是當時她以智慧的回覆回應了他們。」並問了她：「有沒有後悔過我是不是不應該演戲？」金賽綸表示：「一開始真的很累，但我很喜歡演戲。下定當演員的契機是，在電影院看電影，最後播劇中名單時，看到自己的名字真的有很大的喜悅。」
另外，她在2016年從首爾公演藝術高中自動退學，並開始在家中自學，日前確定錄取中央大學戲劇電影系，明年也將正式入學。
（圖：JTBC、TVDaily）
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