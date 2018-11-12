金赛纶爆小学时不断遭到同学欺负和排挤！回家路上写著骂她的话，还被逼光脚走回家！
综艺 2018年11月12日 星期一13:55 Yuan
10日播出《认识的哥哥》由李相烨、温朱莞、金赛纶和乐童音乐家李秀贤作为嘉宾出演。
在节目中，金赛纶谈到自己因为电影《大叔》走红在小学的时候被孤立。她说道：「我一般不会出演同龄层孩子在看的电视节目，但是那时候电影《大叔》不是很出名吗，所以他们知道的时候就已经转学了。但新学校的朋友很在意我是演员，所以经常被欺负。」
金赛纶又继续说：「回家的路上，公园的游乐设施上都写著骂我的话，因为鞋柜在外面，我的鞋子经常会不见，然后我只能光脚走回家。打电话把我叫出去，出去了什么事都没有，或是邀请我去参加生日派对，但去了一个人也没有。」而近年校园霸凌事件不断传出，金赛纶也只因为是艺人就无故被排挤，让不少粉丝看了都表示：「好心疼。」
而金希澈也提到：「赛纶以前在拍摄《大叔》时，一直被网友用恶评攻击，但是当时她以智慧的回覆回应了他们。」并问了她：「有没有后悔过我是不是不应该演戏？」金赛纶表示：「一开始真的很累，但我很喜欢演戏。下定当演员的契机是，在电影院看电影，最后播剧中名单时，看到自己的名字真的有很大的喜悦。」
另外，她在2016年从首尔公演艺术高中自动退学，并开始在家中自学，日前确定录取中央大学戏剧电影系，明年也将正式入学。
（图：JTBC、TVDaily）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论