年末演唱會看不完 ASTRO 也要加入開唱行列啦！
KPOP 2018年11月12日 星期一11:41 施乃琪
雖然最近 ASTRO 成員們忙於個人活動，但他們也沒忘記要好好和粉絲相處，快記下年末演唱會的售票時間吧！
Fantagio 最近宣布 ASTRO 將於 12 月 22、23 兩日，在首爾的 KBS Arena Hall 舉行第二次國內專場演唱會《The 2nd ASTROAD to Seoul》。
去年 ASTRO 在出道後首度舉行專場演唱會，至今一年半的期間他們也透過各種管道展現更成熟的面貌，久違的公演自然備受期待。Fantagio 也透露 ASTRO 正在努力準備：「希望一直以來支持的 ASTRO 的粉絲們，到能在這場演唱會上和 ASTRO 藉由音樂成為一體，度過互動滿滿的時光。」
另一方面，《The 2nd ASTROAD to Seoul》將於韓國時間 21 日晚間八點搶先開放官方會員上 InterPark 購票，一般歌迷則可於 23 日同一時間開始購票。
（照片與影片來源：Fantagio）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論