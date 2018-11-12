年末演唱会看不完 ASTRO 也要加入开唱行列啦！
KPOP 2018年11月12日 星期一11:41 施乃琪
虽然最近 ASTRO 成员们忙於个人活动，但他们也没忘记要好好和粉丝相处，快记下年末演唱会的售票时间吧！
Fantagio 最近宣布 ASTRO 将於 12 月 22、23 两日，在首尔的 KBS Arena Hall 举行第二次国内专场演唱会《The 2nd ASTROAD to Seoul》。
去年 ASTRO 在出道后首度举行专场演唱会，至今一年半的期间他们也透过各种管道展现更成熟的面貌，久违的公演自然备受期待。Fantagio 也透露 ASTRO 正在努力准备：「希望一直以来支持的 ASTRO 的粉丝们，到能在这场演唱会上和 ASTRO 藉由音乐成为一体，度过互动满满的时光。」
另一方面，《The 2nd ASTROAD to Seoul》将於韩国时间 21 日晚间八点抢先开放官方会员上 InterPark 购票，一般歌迷则可於 23 日同一时间开始购票。
（照片与影片来源：Fantagio）
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