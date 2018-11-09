為什麼我遇不到這麼帥的送餐小哥！《福秀回來了》俞承豪劇照公開 下月10日首播
韓劇 2018年11月9日 星期五12:59 JiaJia
俞承豪的懊悔表情實在是太可愛了～再等一個月，就看的到他與趙寶兒、郭東延等人合作的SBS新月火劇《福秀回來了》！
將接檔《狐狸新娘星》播出的SBS新月火劇（週一、二播出）《福秀回來了》，於近期開機拍攝，劇組也公開演員們的劇本練習照！除主演俞承豪、趙寶兒、郭東延外，還有千虎珍、金光奎、金美京、嚴孝燮等資深演員加盟，《PRODUCE 101》第2季出身的柳善皓也有出演，引發劇迷期待。
今日（9日），劇組公開俞承豪首波劇照。他變身為送餐小哥，看起來帥氣有型。
俞承豪在劇中飾演「姜福秀」，因為被當成校園暴力的加害者而進入少年監獄，一直想向初戀及朋友們復仇。出獄後為了復仇而過上「替身」的生活，甚至可以代替結婚，卻捲入預想之外的事件。劇照中還有他蹲在地上、看起來相當懊悔的模樣，也讓人好奇他究竟發生了什麼事情。
另外，《福秀回來了》由SBS《油膩的Melo》咸俊浩導演執導、新人編劇金允英作家執筆，描述為了向毀掉自己的初戀以及朋友們報仇的替身男，與初戀再次糾纏在一起，過著無法控制的人生的故事。
（圖片來源：SBS《福秀回來了》）
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