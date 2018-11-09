为什么我遇不到这么帅的送餐小哥！《福秀回来了》俞承豪剧照公开 下月10日首播
韩剧 2018年11月9日 星期五12:59 JiaJia
俞承豪的懊悔表情实在是太可爱了～再等一个月，就看的到他与赵宝儿、郭东延等人合作的SBS新月火剧《福秀回来了》！
将接档《狐狸新娘星》播出的SBS新月火剧（周一、二播出）《福秀回来了》，於近期开机拍摄，剧组也公开演员们的剧本练习照！除主演俞承豪、赵宝儿、郭东延外，还有千虎珍、金光奎、金美京、严孝燮等资深演员加盟，《PRODUCE 101》第2季出身的柳善皓也有出演，引发剧迷期待。
今日（9日），剧组公开俞承豪首波剧照。他变身为送餐小哥，看起来帅气有型。
俞承豪在剧中饰演「姜福秀」，因为被当成校园暴力的加害者而进入少年监狱，一直想向初恋及朋友们复仇。出狱后为了复仇而过上「替身」的生活，甚至可以代替结婚，却卷入预想之外的事件。剧照中还有他蹲在地上、看起来相当懊悔的模样，也让人好奇他究竟发生了什么事情。
另外，《福秀回来了》由SBS《油腻的Melo》咸俊浩导演执导、新人编剧金允英作家执笔，描述为了向毁掉自己的初恋以及朋友们报仇的替身男，与初恋再次纠缠在一起，过著无法控制的人生的故事。
（图片来源：SBS《福秀回来了》）
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