徐玄振堪稱百搭女王，搭檔這些男演員CP感都超強

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最近大家是不是都在追《愛上變身情人》呢？ 徐玄振的「變身怪病」為故事增添了無限樂趣，她和男主角李民基的羅曼史也讓人看得心空又虐心，總之每週都十分期待週一和週二。

演技扎實的徐玄振每一次出演電視劇都能刷新自己的「人生作」，無論是不顧形象的搞笑，還是火熱的吻戲，亦或是催人淚下的哭戲，徐玄振都能細膩掌控，帶著觀眾入戲。 而仿佛不論搭檔是哪位男演員，她都有與之相匹配的氣質和演技。

1.李民基

近期最火爆的韓劇當屬《愛上變身情人》，徐玄振和李民基飾演一對有問題的CP，一個每個月中有一周變成其他人，另一個則是天生的臉盲症，這根本就是天造地設的一對啊~李民基也是個神奇的男演員，《今生是第一次》 中覺得他和庭沼珉不能更配了，轉而到了《愛上變身情人》又覺得徐玄振和他站在一起怎麼這麼搭，這就是演員之間的神奇化學反應吧？



2. 柳演錫

多嘗試浪漫喜劇片的徐玄振在《浪漫醫生金師傅》中穿上了醫生長袍，搭檔大勢男柳演錫，既展現了醫生的專業，又體現了小女人陷入愛情時的可愛嬌俏，兩人還因為該劇捧回了年度最佳情侶獎。



3.Eric

《又，吳海英》讓觀眾滿看到了徐玄振作為浪漫喜劇女王的潛力，在她和李民基搭檔之前，有很多觀眾都覺得Eric和徐玄振這對CP才是經典。



4. 尹斗俊

如果說尹斗俊是吃播界的一哥，那麼徐玄振絕對是一姐（影視劇中），他們攜手主演的《一起吃飯吧2》播出時不知道看餓了多少觀眾，從寫實的甜美愛情，到不分勝負的吃播對決 ，沒有比這對更可愛的了。 也難怪《一起吃飯吧3》把徐玄振這位前女友寫死之後招來了一片罵聲，連男主角尹斗俊都被罵渣男。



5.梁世宗

韓劇近幾年中最熱愛的姐弟戀CP設定，徐玄振和梁世宗在《愛情的溫度》中演起情侶來絲毫不尷尬，全劇都帶著初戀般青澀、甜美又心酸的感覺。



「圖：《愛情的溫度》、《又，吳海英》、《一起吃飯吧2》、《愛上變身情人》、《浪漫醫生金師傅》」

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