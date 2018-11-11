徐玄振堪称百搭女王，搭档这些男演员CP感都超强

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最近大家是不是都在追《爱上变身情人》呢？ 徐玄振的「变身怪病」为故事增添了无限乐趣，她和男主角李民基的罗曼史也让人看得心空又虐心，总之每周都十分期待周一和周二。

演技扎实的徐玄振每一次出演电视剧都能刷新自己的「人生作」，无论是不顾形象的搞笑，还是火热的吻戏，亦或是催人泪下的哭戏，徐玄振都能细腻掌控，带著观众入戏。 而仿佛不论搭档是哪位男演员，她都有与之相匹配的气质和演技。

1.李民基

近期最火爆的韩剧当属《爱上变身情人》，徐玄振和李民基饰演一对有问题的CP，一个每个月中有一周变成其他人，另一个则是天生的脸盲症，这根本就是天造地设的一对啊~李民基也是个神奇的男演员，《今生是第一次》 中觉得他和庭沼珉不能更配了，转而到了《爱上变身情人》又觉得徐玄振和他站在一起怎么这么搭，这就是演员之间的神奇化学反应吧？



2. 柳演锡

多尝试浪漫喜剧片的徐玄振在《浪漫医生金师傅》中穿上了医生长袍，搭档大势男柳演锡，既展现了医生的专业，又体现了小女人陷入爱情时的可爱娇俏，两人还因为该剧捧回了年度最佳情侣奖。



3.Eric

《又，吴海英》让观众满看到了徐玄振作为浪漫喜剧女王的潜力，在她和李民基搭档之前，有很多观众都觉得Eric和徐玄振这对CP才是经典。



4. 尹斗俊

如果说尹斗俊是吃播界的一哥，那么徐玄振绝对是一姐（影视剧中），他们携手主演的《一起吃饭吧2》播出时不知道看饿了多少观众，从写实的甜美爱情，到不分胜负的吃播对决 ，没有比这对更可爱的了。 也难怪《一起吃饭吧3》把徐玄振这位前女友写死之后招来了一片骂声，连男主角尹斗俊都被骂渣男。



5.梁世宗

韩剧近几年中最热爱的姐弟恋CP设定，徐玄振和梁世宗在《爱情的温度》中演起情侣来丝毫不尴尬，全剧都带著初恋般青涩、甜美又心酸的感觉。



「图：《爱情的温度》、《又，吴海英》、《一起吃饭吧2》、《爱上变身情人》、《浪漫医生金师傅》」

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