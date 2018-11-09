《Nine Room》靈魂越換越精彩！每一位主要演員都演技大爆發啊～
韓劇 2018年11月9日 星期五12:00 MiJimin
（談及劇情）看他們互飆演技真的超精彩，連ONE(鄭帝元)變臉時的模樣，都讓人震驚啊…。
tvN週末劇《Nine Room》（九號房間）已播至第10集，過半劇情也來到了另一波高潮，原本女律師海伊（金喜善 飾）和死刑犯張華娑（金海淑 飾）互換了靈魂，但在奇佑鎮（金英光 飾）的幫助下，成功了交換回來原本的身體。
海伊回到自己的身體後，說自己變得謙虛更珍惜生命了，這個嘛~~~，更懂得珍惜是一定的，但謙虛的話，就真的是還好～XDD。
而張華娑回到了自己年邁且瀕臨死亡的身體，成功獲得了假釋出獄，人生最後的唯一的目的，就是要揭穿秋榮培（李璟榮 飾）的真面目，並制裁他的罪。
▼首先張華娑在秋榮培的兒子－奇燦星（鄭帝元／ONE 飾）的官司上，成功提出了重要證據，讓燦星無法被無罪釋放，成為了嫌疑犯被關押。（張華娑在法庭後方傳出來的笑聲，讓人起雞皮疙瘩啊…→【影片02:20】）
▼而在佑鎮和燦星獨處時，僅提出了一個懷疑的提問，燦星忽然變臉，瘋狂的怒吼回應：「怎麼連叔叔都要這樣對我，太殘忍了！該死！！！」情緒不穩的模樣，實在是演得太嚇人了～！→【影片】
不只是實力派的演員們互飆演技，連新一代的演員們也讓人為之震驚，更讓劇情的發展與緊張感提升到最高。
▼張華娑與秋榮培正面對峙，更多的真相被搬上檯面，而海伊則被當成了謀殺馬代表的嫌疑犯，被戴上了手銬，究竟下一步的劇情，又會如何發展呢～？
《Nine Room》明後天將播出第11、12集，全16集。
（圖自：나인룸）
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