《Nine Room》灵魂越换越精彩！每一位主要演员都演技大爆发啊～
韩剧 2018年11月9日 星期五12:00 MiJimin
（谈及剧情）看他们互飙演技真的超精彩，连ONE(郑帝元)变脸时的模样，都让人震惊啊…。
tvN周末剧《Nine Room》（九号房间）已播至第10集，过半剧情也来到了另一波高潮，原本女律师海伊（金喜善 饰）和死刑犯张华娑（金海淑 饰）互换了灵魂，但在奇佑镇（金英光 饰）的帮助下，成功了交换回来原本的身体。
海伊回到自己的身体后，说自己变得谦虚更珍惜生命了，这个嘛~~~，更懂得珍惜是一定的，但谦虚的话，就真的是还好～XDD。
而张华娑回到了自己年迈且濒临死亡的身体，成功获得了假释出狱，人生最后的唯一的目的，就是要揭穿秋荣培（李璟荣 饰）的真面目，并制裁他的罪。
▼首先张华娑在秋荣培的儿子－奇灿星（郑帝元／ONE 饰）的官司上，成功提出了重要证据，让灿星无法被无罪释放，成为了嫌疑犯被关押。（张华娑在法庭后方传出来的笑声，让人起鸡皮疙瘩啊…→【影片02:20】）
▼而在佑镇和灿星独处时，仅提出了一个怀疑的提问，灿星忽然变脸，疯狂的怒吼回应：「怎么连叔叔都要这样对我，太残忍了！该死！！！」情绪不稳的模样，实在是演得太吓人了～！→【影片】
不只是实力派的演员们互飙演技，连新一代的演员们也让人为之震惊，更让剧情的发展与紧张感提升到最高。
▼张华娑与秋荣培正面对峙，更多的真相被搬上台面，而海伊则被当成了谋杀马代表的嫌疑犯，被戴上了手铐，究竟下一步的剧情，又会如何发展呢～？
《Nine Room》明后天将播出第11、12集，全16集。
（图自：나인룸）
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