防彈少年團突然取消MUSIC STATION演出 原因竟是JIMIN穿過的一件衣服
明星 2018年11月9日 星期五10:55 Sani
昨日，防彈少年團所屬社和日本主辦方分別發出聲明，表示防彈無法出演今日原定的MUSIC STATION節目。
防彈所屬社BIG HIT昨日在防彈的日本粉絲官網上PO出聲明稱：「感謝大家一直以來送給BTS和日本粉絲會的溫暖支援。 防彈少年團原計劃出演9日播出的朝日電視台節目《MUSIC STATION》，但現在決定保留。 很抱歉告訴大家這一消息。 」
朝日電視台也在官網PO出聲明：「有報導稱，一位成員穿過的T恤引起了爭議。 就穿著意圖等與所屬社進行了商議，綜合判斷的結果是保留本次演出。 」
聲明中提到的T恤就是JIMIN這一件，上面印有韓國光復時民眾高呼「萬歲」的畫面，以及英文「愛國心、我們的歷史、解放、韓國」等文字，還有日本長崎的原子彈爆炸蘑菇雲。
有日本右翼媒體認為，不僅JIMIN穿光復節紀念T恤出演電視節目，RM也曾發紀念光復節推文：「忘記歷史的民族沒有未來。 感謝獨立烈士。 大韓獨立萬歲。 」並據此稱防彈少年團進行「反日活動」。 也有日本網民表示防彈已成為「嫌韓」勢力的靶子，因為在日本成績優秀、令他們感到韓流熱風的威脅。
JIMIN穿這件T恤在韓國被視為是「很有概念的行動」，然而在日本人看來顯然難以接受。
此外，防彈少年團的日本巡演尚未結束，將於13日、14日在東京巨蛋，21日至23日在大阪京瓷巨蛋舉辦演唱會。
（圖源：網路）
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