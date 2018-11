崔振赫、張娜拉、 申成祿主演SBS《皇后的品格》公開新劇照及兩版預告影片!將於本月(11月)21日首播 孔明昨遇車禍幸好僅受輕傷,仍可繼續拍攝新戲《就算死也喜歡》 「牛奶夫婦」又放閃啦!具惠善今天生日,安宰賢透過IG寫道:「生日快樂~具!」 防彈少年團再度刷新 Gaon 銷量紀錄 紀錄電影《Burn the Stage》票房也提前爆發! 《YG寶石盒》A、B、C、J組29名練習生全部揭開面紗!要Pick起來嗎?(上) Highlight 攜特別專輯〈OUTRO〉回歸在即 專輯內容物曝光啦! 為什麼我遇不到這麼帥的送餐小哥!《福秀回來了》俞承豪劇照公開 下月10日首播 Wanan One 回歸倒數十天!「冒險版概念照」全部到齊 Red Velvet確定於本月30日回歸!《RBB(Really Bad Boy)》概念照風格強勢 要造謠到什麼時候?傳EXO-L折磨ARMY致死!結果呢? 《Nine Room》靈魂越換越精彩!每一位主要演員都演技大爆發啊~ RM把普通過道走出T台感覺 戴上翅膀直接能上維密天使秀XD 期待他們能合作!金香起、邕聖祐有望搭擋出演JTBC校園題材電視劇《18的瞬間》! 大發預感…李昇基加盟Netflix《Busted!明星來解謎》第2季 與劉在錫等人合作! LINE FRIENDS再次跟彩妝品牌合作!這系列真的太欠買啦~ 防彈少年團突然取消MUSIC STATION演出 原因竟是JIMIN穿過的一件衣服 SM 萬聖趴冠軍 Key 透露獲勝關鍵 談獎品機票「打算孝敬爸媽」! 年齡正確嗎?聽到粉絲喊「敬秀啊」D.O.很疑惑:說話要謹慎喲 韓國零食推陳出新,猜猜빼빼로的新口味是什麼呢? 韓劇 雞龍仙女傳계룡선녀전–浪漫的奇幻仙境 「德春」金香起新作《英珠》預告片公開:看著都想跟著她一起哭T^T 台灣阿米們開搶!BTS電影《Burn The Stage》台灣11/15場次在此公開! 來!了解一下什麼是名品蜜大腿:防彈少年團忙內柾國的充分示範~ JYJ 金俊秀睽違兩年回歸 三場演唱會門票全被秒殺! 金起範終於回歸了!新綜藝《雙足LIFE》搭檔S.E.S柳真,重啟演員活動 「在哪裡呢?」GFRIEND Yuju缺席11月全部行程!公司不解釋引發粉絲擔憂

