防弹少年团突然取消MUSIC STATION演出 原因竟是JIMIN穿过的一件衣服
明星 2018年11月9日 星期五10:55 Sani
昨日，防弹少年团所属社和日本主办方分别发出声明，表示防弹无法出演今日原定的MUSIC STATION节目。
防弹所属社BIG HIT昨日在防弹的日本粉丝官网上PO出声明称：「感谢大家一直以来送给BTS和日本粉丝会的温暖支援。 防弹少年团原计划出演9日播出的朝日电视台节目《MUSIC STATION》，但现在决定保留。 很抱歉告诉大家这一消息。 」
朝日电视台也在官网PO出声明：「有报导称，一位成员穿过的T恤引起了争议。 就穿著意图等与所属社进行了商议，综合判断的结果是保留本次演出。 」
声明中提到的T恤就是JIMIN这一件，上面印有韩国光复时民众高呼「万岁」的画面，以及英文「爱国心、我们的历史、解放、韩国」等文字，还有日本长崎的原子弹爆炸蘑菇云。
有日本右翼媒体认为，不仅JIMIN穿光复节纪念T恤出演电视节目，RM也曾发纪念光复节推文：「忘记历史的民族没有未来。 感谢独立烈士。 大韩独立万岁。 」并据此称防弹少年团进行「反日活动」。 也有日本网民表示防弹已成为「嫌韩」势力的靶子，因为在日本成绩优秀、令他们感到韩流热风的威胁。
JIMIN穿这件T恤在韩国被视为是「很有概念的行动」，然而在日本人看来显然难以接受。
此外，防弹少年团的日本巡演尚未结束，将於13日、14日在东京巨蛋，21日至23日在大阪京瓷巨蛋举办演唱会。
（图源：网路）
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