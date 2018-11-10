「臉天才」車銀優的理想型是？結果想不到，但讓人心服口服啊
明星 2018年11月10日 星期六11:06 Rui
雖然《我的ID是江南美人》已經殺青，但依舊有不少劇迷還沉浸在車銀優的盛世美顏和「向日葵」般的癡情中無可自拔。 電視劇裡的他是個對愛情忠貞的純真大男孩，而現實生活中的他的理想型又是怎樣的呢？
車銀優就在某次採訪中表示：「我屬於會自我沉浸在裡面的那一類，希望對方是個智慧型女生，有品位有智慧，能夠根據情況迅速做出調整的有趣的女生，我喜歡善良純真甜美的女生， 如果在娛樂圈裡選的話就是文彩元前輩。 」
超具女人味的文彩元十分符合車銀優的條件，她有著獨特的氣質，女強人的知性美和小女生的甜美完美融合，仿佛不論遇到什麼難題都能處理的游刃有餘。
而車銀優的另一位理想型則是他通過「理想型世界盃」選出，候選人也是美女雲集，雪炫、孫娜恩、Irene、定延、金裕貞、金所炫都入榜，經過一番激烈的評選，車銀優最終選擇了申慜娥。 有著無敵笑眼的申慜娥真的是不少男生的夢中情人呢~連臉贊車銀優也不例外。
「圖：NAMOO ACTORS、《雞龍仙女傳》、《marie claire》、《ELLE》」
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