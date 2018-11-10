「脸天才」车银优的理想型是？结果想不到，但让人心服口服啊
明星 2018年11月10日 星期六11:06 Rui
虽然《我的ID是江南美人》已经杀青，但依旧有不少剧迷还沉浸在车银优的盛世美颜和「向日葵」般的痴情中无可自拔。 电视剧里的他是个对爱情忠贞的纯真大男孩，而现实生活中的他的理想型又是怎样的呢？
车银优就在某次采访中表示：「我属於会自我沉浸在里面的那一类，希望对方是个智慧型女生，有品位有智慧，能够根据情况迅速做出调整的有趣的女生，我喜欢善良纯真甜美的女生， 如果在娱乐圈里选的话就是文彩元前辈。 」
超具女人味的文彩元十分符合车银优的条件，她有著独特的气质，女强人的知性美和小女生的甜美完美融合，仿佛不论遇到什么难题都能处理的游刃有余。
而车银优的另一位理想型则是他通过「理想型世界杯」选出，候选人也是美女云集，雪炫、孙娜恩、Irene、定延、金裕贞、金所炫都入榜，经过一番激烈的评选，车银优最终选择了申慜娥。 有著无敌笑眼的申慜娥真的是不少男生的梦中情人呢~连脸赞车银优也不例外。
「图：NAMOO ACTORS、《鸡龙仙女传》、《marie claire》、《ELLE》」
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