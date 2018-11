LINE FRIENDS再次跟彩妝品牌合作!這系列真的太欠買啦~ 防彈少年團突然取消MUSIC STATION演出 原因竟是JIMIN穿過的一件衣服 SM 萬聖趴冠軍 Key 透露獲勝關鍵 談獎品機票「打算孝敬爸媽」! 年齡正確嗎?聽到粉絲喊「敬秀啊」D.O.很疑惑:說話要謹慎喲 韓國零食推陳出新,猜猜빼빼로的新口味是什麼呢? 韓劇 雞龍仙女傳계룡선녀전–浪漫的奇幻仙境 「德春」金香起新作《英珠》預告片公開:看著都想跟著她一起哭T^T 台灣阿米們開搶!BTS電影《Burn The Stage》台灣也與全球同步上映! 來!了解一下什麼是名品蜜大腿:防彈少年團忙內柾國的充分示範~ JYJ 金俊秀睽違兩年回歸 三場演唱會門票全被秒殺! 金起範終於回歸了!新綜藝《雙足LIFE》搭檔S.E.S柳真,重啟演員活動 「在哪裡呢?」GFRIEND Yuju缺席11月全部行程!公司不解釋引發粉絲擔憂

令全球都尖叫的防彈少年團BTS,將推出首部電影作品《Burn the Stage: The Movie》,日前已陸續公開許多城市的放映日期,終於台灣的阿米們也能在台看到這部不可多得的紀錄電影,確定也是11月15日上映,搶票的方式就看這裡囉!



《Burn the Stage: The Movie》記錄了BTS《2017 BTS LIVE Trilogy Episode III The WINGS Tour》巡演走過 19 個城市,舉辦了40 場演出、與超過55 萬名各地Army們見面的旅程,及巡演的幕後花絮,披露BTS迅速崛起到成名的背後故事。這部Army們絕對不可錯過的電影,以近距離的視角,帶領Army們了解BTS如何突破重圍進入主流音樂界。





獨家巡演畫面和全新的BTS成員一對一訪問,更要讓Army們看到BTS成員生活的另一面,邀請全球的Army們走進電影院,一起歡慶屬於BTS的電影盛事。BTS想對Army們說:「從沙漠到海洋,我們一直都在一起」。台灣地區獨家由威秀影城上映。如何搶到這珍貴的門票呢?





[活動資訊]

“限定”上映日期:2018/11/15(四)

票價:NT$400

售票時間:

11/12(一)中午12:00,開放iShow卡友搶先購票

(還沒有iShow卡的快看這!!! https://www.vscinemas.com.tw/ishow/card.aspx)

(僅限使用儲值金;網路平台最晚12:30開放售票)

11/12(一)晚上18:00,開放一般購票(網路平台最晚18:30開放售票)

★注意:各影城場次資訊將於11/09公布於威秀影城官方網站電影介紹中

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞