台灣阿米們開搶！BTS電影《Burn The Stage》台灣也與全球同步上映！

令全球都尖叫的防彈少年團BTS，將推出首部電影作品《Burn the Stage: The Movie》，日前已陸續公開許多城市的放映日期，終於台灣的阿米們也能在台看到這部不可多得的紀錄電影，確定也是11月15日上映，搶票的方式就看這裡囉！
《Burn the Stage: The Movie》記錄了BTS《2017 BTS LIVE Trilogy Episode III The WINGS Tour》巡演走過 19 個城市，舉辦了40 場演出、與超過55 萬名各地Army們見面的旅程，及巡演的幕後花絮，披露BTS迅速崛起到成名的背後故事。這部Army們絕對不可錯過的電影，以近距離的視角，帶領Army們了解BTS如何突破重圍進入主流音樂界。
獨家巡演畫面和全新的BTS成員一對一訪問，更要讓Army們看到BTS成員生活的另一面，邀請全球的Army們走進電影院，一起歡慶屬於BTS的電影盛事。BTS想對Army們說：「從沙漠到海洋，我們一直都在一起」。台灣地區獨家由威秀影城上映。如何搶到這珍貴的門票呢？
[活動資訊]
“限定”上映日期：2018/11/15(四)
票價：NT$400
售票時間：
11/12(一)中午12:00，開放iShow卡友搶先購票
(還沒有iShow卡的快看這!!! https://www.vscinemas.com.tw/ishow/card.aspx)
(僅限使用儲值金；網路平台最晚12:30開放售票）
11/12(一)晚上18:00，開放一般購票（網路平台最晚18:30開放售票）
★注意：各影城場次資訊將於11/09公布於威秀影城官方網站電影介紹中
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