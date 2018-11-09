台湾阿米们开抢！BTS电影《Burn The Stage》台湾也与全球同步上映！

令全球都尖叫的防弹少年团BTS，将推出首部电影作品《Burn the Stage: The Movie》，日前已陆续公开许多城市的放映日期，终於台湾的阿米们也能在台看到这部不可多得的纪录电影，确定也是11月15日上映，抢票的方式就看这里罗！
《Burn the Stage: The Movie》记录了BTS《2017 BTS LIVE Trilogy Episode III The WINGS Tour》巡演走过 19 个城市，举办了40 场演出、与超过55 万名各地Army们见面的旅程，及巡演的幕后花絮，披露BTS迅速崛起到成名的背后故事。这部Army们绝对不可错过的电影，以近距离的视角，带领Army们了解BTS如何突破重围进入主流音乐界。
独家巡演画面和全新的BTS成员一对一访问，更要让Army们看到BTS成员生活的另一面，邀请全球的Army们走进电影院，一起欢庆属於BTS的电影盛事。BTS想对Army们说：「从沙漠到海洋，我们一直都在一起」。台湾地区独家由威秀影城上映。如何抢到这珍贵的门票呢？
[活动资讯]
“限定”上映日期：2018/11/15(四)
票价：NT$400
售票时间：
11/12(一)中午12:00，开放iShow卡友抢先购票
(还没有iShow卡的快看这!!! https://www.vscinemas.com.tw/ishow/card.aspx)
(仅限使用储值金；网路平台最晚12:30开放售票）
11/12(一)晚上18:00，开放一般购票（网路平台最晚18:30开放售票）
★注意：各影城场次资讯将於11/09公布於威秀影城官方网站电影介绍中
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