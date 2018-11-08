這次以跳水皇后回歸！ 申慜娥睽違四年挑戰驚悚電影《DIVA》
電影 2018年11月8日 星期四14:14 Erin
演員申慜娥（申敏兒）要再度以她最可愛的酒窩微笑與大家見面了。
日前申慜娥所屬公司在官方IG上表示：“電影《DIVA》終於已開拍了，之前這段時間裡相當辛苦的慜娥小姐，讓我們為她鼓掌~”文字後並放上兩張可愛的申慜娥近照。
照片中的申慜娥氣色很好也依舊美麗動人，手中拿著電影《DIVA》的劇本，她戴著一頂黑色鴨舌帽搭配棕色的寬鬆上衣，看來相當悠閒，歪著頭微笑還露出了招牌酒窩超級可愛。另一張照片則是在開鏡紀念上收到了花束，她捧著這束花臉上表情感覺相當幸福，申慜娥一舉一動都很有女神魅力相當吸睛。
《DIVA》也是申慜娥睽違四年再度回歸大螢幕的作品，diva這個字可形容一些領域中相當出名的女性，而劇情描述跳水界的皇后李英（申慜娥飾），在遭遇怪異的事故之後記憶盡失，透過找尋過往的記憶，卻也同時揭開了真相的秘密，是一部懸疑作品，而申慜娥也表示很喜歡這個劇本，為了演出跳水皇后更是專心接受了許多跳水方面的專業訓練，希望能把這角色表現得淋漓盡致。
《DIVA》預計於2019年上映。
照片：AM Entertainment IG
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